Bridgestone conferma le previsioni annuali per il 2024

Bridgestone ha ribadito le sue previsioni annuali, sfidando le difficoltà nel mercato americano e una concorrenza sempre più agguerrita. Nel terzo trimestre, l’azienda ha registrato un calo del 36% dell’utile netto, attestandosi a 53,6 miliardi di yen (326 milioni di euro), mentre l’utile operativo rettificato è rimasto stabile a 124 miliardi di yen. Le vendite sono rimaste invariate rispetto all’anno passato.

Le priorità della gestione includono l’affrontare le “nuove minacce” e le “eredita’ negative”, come i “cambiamenti strutturali nell’industria automobilistica” dovuti all’incremento dei veicoli elettrici cinesi e l’aumento delle importazioni di pneumatici economici in Europa e America Latina. In questo contesto, Bridgestone ha subito una perdita operativa in Brasile, ma ritiene di aver “superato la parte più difficile” in Argentina.

Guardando al futuro, il gruppo punta a migliorare le sue performance finanziarie nel 2024 concentrandosi sui pneumatici premium e rafforzando la riduzione dei costi. L’obiettivo è raggiungere un utile netto di 336 miliardi di yen (2 miliardi di euro) nel 2024, con una crescita dell’1,4% rispetto al 2023. Prevede inoltre un utile operativo rettificato di 490 miliardi di yen (3 miliardi di euro) e un fatturato in aumento del 2,2% a 4.410 miliardi di yen.