Brembo: via libera a dividendo e nuovo Consiglio di Amministrazione nominato

L’assemblea degli azionisti di Brembo, azienda leader nella produzione di sistemi frenanti e quotata su Euronext Milan, ha dato il via libera al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2022. È stata approvata la distribuzione di un dividendo unitario lordo pari a 0,28 euro per ogni azione. Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 24 maggio 2023, con stacco della cedola n. 6 il giorno 22 maggio 2023 (record date 23 maggio 2023).

Inoltre, è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Brembo è composto da: Matteo Tiraboschi (Presidente), Cristina Bombassei (Esecutivo), Daniele Schillaci (Amministratore Delegato), Roberto Vavassori (Esecutivo), Umberto Nicodano (Non esecutivo), Giancarlo Dallera (Indipendente), Elisabetta Magistretti (Indipendente), Elizabeth Robinson (Indipendente), Gianfelice Rocca (Indipendente), Manuela Soffientini (Indipendente) e Michela Schizzi (Indipendente).