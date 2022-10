Brembo: presidente Tiraboschi ribadisce l’interesse per acquisizioni

In un’intervista rilasciata a Il Corriere di oggi, il Presidente Esecutivo di Brembo, Matteo Tiraboschi, ribadisce che la società punta su acquisizioni bolt-on, come nel caso di SBS o J.Juan, in grado di integrare il portafoglio prodotti del Gruppo o ampliare la presenza in diversi mercati/nicchie geografiche.

“L’attenzione rimane sull’impatto dell’inflazione dei costi e sulla potenziale carenza di gas che potrebbe ridurre la produzione del Gruppo in Europa il prossimo anno”, commentano gli analisti di Mediobanca Securities che non vedono impatti dalle parole di Tiraboschi.