Brembo in Olanda: completata la trasformazione transfrontaliera. Dettagli su riduzione capitale sociale

Brembo, società leader nella tecnologia degli impianti frenanti a disco, ha annunciato di aver completato la sua trasformazione transfrontaliera con lo spostamento della sede in Olanda, con l’avverarsi di tutte le condizioni dell’operazione e, dunque, la riduzione del capitale sociale.

Il gruppo ha confermato la data di esecuzione dell’operazione (25 gennaio 2024), con efficacia differita al giorno successivo all’assemblea di bilancio 2023, e la data di liquidazione delle azioni oggetto di recesso (31 gennaio 2024).

La riduzione del capitale sociale ha portato in data venerdì 12 gennaio 2024 il capitale di Brembo a scendere da 34.727.914,00 euro a 3.339.222,50 euro.

Ciò è avvenuto “mediante appostazione di una riserva di patrimonio netto per un importo pari alla differenza fra l’ammontare del capitale sociale ante e post-riduzione e senza annullamento di azioni né rimborso di capitale agli azionisti”.

Ancora, il gruppo ha comunicato che il pagamento del valore di liquidazione in favore dei soggetti che abbiano validamente esercitato il diritto di recesso avrà luogo il 31 gennaio 2024.

Non sarà predisposto il collocamento presso terzi delle azioni oggetto di recesso non collocate già presso gli azionisti della società nell’ambito dell’offerta in opzione e prelazione.

Di conseguenza, il numero di azioni oggetto di liquidazione da parte della Società coincide con il numero di azioni residue indicato nel comunicato stampa del 4 dicembre 2023, pari a n. 4.387.303, per un controvalore di 57.456.120,09 euro.

A tali azioni si aggiungono le azioni già collocate presso gli azionisti nell’ambito dell’offerta in opzione e prelazione come indicato nel comunicato stampa del 6 ottobre 2023, pari a n. 49.319, per un controvalore di 645.881,62 euro.

Il tutto, per un totale di n. 4.436.622 azioni oggetto di liquidazione e un valore di liquidazione complessivo pari a 58.102.001,71 euro.

Brembo ha confermatoche l’atto notarile di diritto olandese verrà stipulato il 25 gennaio 2024 con efficacia differita al giorno successivo alla data dell’assemblea di Brembo – prevista per il 23 aprile 2024 – chiamata ad approvare il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2023.