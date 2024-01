Bper: Standard Ethics conferma il rating ESG

Standard Ethics ha confermato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) “EE+” di Bper Banca. Come registrato nelle precedenti analisi, si legge nel report dell’agenzia, le trasformazioni del gruppo sono state significative ed hanno riguardato sia l’aspetto dimensionale sia la struttura della governance della sostenibilità. Inoltre, l’integrazione della sostenibilità all’interno del core business è stata costante ed ha riguardato l’intero spettro organizzativo in coerenza alle indicazioni provenienti dall’Onu, dall’Ocse e dall’Unione Europea. I target in ambito ESG (Environmental, Social and Governance) si confermano adeguati alle richieste internazionali e dei regolatori. Le policy adottate coprono lo spettro dei principali temi ESG. La rendicontazione extra-finanziaria è in linea alle migliori pratiche di settore.

Standard Ethics conferma l’attuale rating e mantiene inalterato anche il proprio obbiettivo di medio lungo termine espresso dal Long Term Expected SER.