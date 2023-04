Bper: ok dei Soci al dividendo da €0,12

L’Assemblea ordinaria dei Soci di BPER Banca tenutasi oggi ha approvato il bilancio civilistico relativo all’esercizio 2022, deliberando la distribuzione di un dividendo unitario in contanti pari a 0,12 euro per ciascuna delle 1.415.850.518 azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale, per un ammontare massimo complessivo pari a 169.902.062,16 euro (al netto delle azioni proprie detenute in portafoglio alla data di stacco della cedola, cui non sarà attribuito alcun dividendo).

Il dividendo sarà messo in pagamento dal 24 maggio 2023 (payment date), con data di stacco della cedola (ex date) lunedì 22 maggio 2023 e data di legittimazione al pagamento (record date) martedì 23 maggio 2023.