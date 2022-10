BPER Banca: Bce autorizza la fusione per incorporazione di Carige e Banca del Monte di Lucca in BPER banca

Banca Centrale Europea ha autorizzato la fusione per incorporazione di Banca Carige e Banca del Monte di Lucca in BPER banca. Contestualmente, sono pervenute anche le autorizzazioni per la classificazione delle azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale come strumenti di CET1 e le relative disposizioni di attuazione in

relazione alle modifiche statutarie derivanti dalla fusione.