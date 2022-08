Bper, ancora rally in Borsa (+4%) post conti: Ubs conferma buy e alza asticella tp a 2,6 euro

Prosegue la striscia positiva di Bper che avanza anche oggi a Piazza Affari, dove mostra un rialzo di quasi il 4% dopo la chiusura di venerdì scorso a +9,7% in scia alla pubblicazione dei risultati semestrali che hanno visto un generale miglioramento delle principali voci di conto economico e della qualità del credito. Il titolo della banca emiliana continua la sua corsa in Borsa (nonostante qualche scossone stamattina in scia alla volalità vista sui bancari) sostenuto dalle positive valutazioni degli analisti, tra cui quelle di Ubs che ha confermato la valutazione di acquisto (rating buy) e ha rivisto al rialzo il prezzo obiettivo da 2,5 a 2,6 euro.

Riviste al rialzo anche le previsioni dell’utile per azione (Eps) di Bper del 4-7% per il periodo 2022-2025. “Dopo i solidi risultati del secondo trimestre, abbiamo anche aumentato di circa l’1-3% le stime dei ricavi, principalmente grazie a una migliore progressione delle commissioni prevista del 2-4%”, segnalano ancora gli analisti della banca d’affari svizzera.