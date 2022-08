Bper: “accolta con soddisfazione” decisione tribunale Genova su Carige

Bper Banca, in qualità di azionista di controllo di Carige, “accoglie con soddisfazione” la decisione da parte del tribunale di Genova di revocare le delibere dell’assemblea di metà giugno sul nuovo consiglio di amministrazione e sull’azione di responsabilità verso gli ex vertici. Una decisione “che consente la ripresa delle attività del board di Carige, anche in vista dei prossimi impegni strategici”. Lo comunica in una nota la banca emiliana dopo l’annuncio di ieri pomeriggio di Banca Carige.

In particolare, il Tribunale di Genova “ha revocato il provvedimento cautelare assunto con decreto presidenziale del 25 luglio 2022, con il quale era stata disposta la sospensione dell’esecuzione delle deliberazioni assunte dall’assemblea ordinaria dei soci del 15 giugno scorso, aventi a oggetto la nomina del consiglio di amministrazione e la rinuncia transattiva all’azione di responsabilità nei confronti di precedenti amministratori”.