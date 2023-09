BoT Semestrali: rendimento in rialzo, massimi dal 2011

Nell’ultimo collocamento, il Tesoro ha assegnato Buoni del Tesoro (BoT) per un valore di 6,5 miliardi con scadenza a 6 mesi, prevista per il 28/03/2024. Questa operazione ha segnato un rendimento del 3,997%, un incremento notevole di 17 centesimi rispetto alla precedente emissione. Si tratta di un ritorno che non si vedeva dal lontano novembre 2011, segno di un trend decisamente positivo.