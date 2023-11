Bostic (Fed): “Tassi probabilmente abbastanza alti per frenare inflazione”

Secondo il presidente della Fed di Atlanta, Raphael Bostic, la politica monetaria attualmente in atto potrebbe essere abbastanza restrittiva per portare ad una diminuzione dell’inflazione, anche se non mancheranno delle difficoltà.

“Ritengo che la nostra politica sia, probabilmente, sufficientemente restrittiva, ma penso che ci saranno ancora ostacoli lungo il percorso”, ha dichiarato Bostic durante un incontro a New Orleans. Negli ultimi mesi, Bostic è stato tra i membri della banca centrale più accomodanti.

I funzionari della Fed stanno cercando di stabilire se continuare ad aumentare i tassi di interesse, dopo lasciato invariato il costo del denaro nelle ultime due riunioni di politica monetaria nell’intervallo tra il 5,25% e il 5,5%, il livello più alto in 22 anni.

Gli investitori, secondo i futures, non prevedono ulteriori aumenti. Il presidente della Fed, Jerome Powell, interverrà stasera a Washington, nel panel di un convegno ospitato dal Fondo Monetario Internazionale.

Nello stesso evento, il presidente della Federal Reserve di Richmond, Thomas Barkin, ha espresso la sua visione dell’economia statunitense, affermando che non è così vivace come suggerirebbero i recenti dati sulla forte crescita del terzo trimestre. “Credo che ci sia un rallentamento in arrivo”, ha affermato Barkin, aggiungendo che sarà necessario per ridurre l’inflazione.