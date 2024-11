Bosch annuncia tagli al personale: 5.550 posti di lavoro a livello globale

Bosch, il principale fornitore di componenti per autoveicoli a livello mondiale, ha recentemente comunicato la decisione di ridurre 5.550 posti di lavoro a livello globale, con un impatto significativo in Germania. Questa mossa è motivata dalle difficoltà che il mercato delle auto nuove sta affrontando.

“Quest’anno la produzione globale di veicoli ristagnerà a circa 93 milioni di unità, o addirittura diminuirà leggermente rispetto all’anno precedente”, ha spiegato il gruppo tedesco nel suo comunicato. Il settore automobilistico sta infatti risentendo di una diminuzione della domanda, dei ritardi nel passaggio ai veicoli elettrici e dell’aumento della concorrenza da parte dei produttori cinesi.

Queste sfide stanno costringendo aziende come Bosch a prendere decisioni difficili per mantenere la propria competitività sul mercato globale. L’annuncio di Bosch arriva in un momento in cui molte aziende del settore stanno rivedendo le loro strategie per adattarsi a un panorama in rapida evoluzione. La riduzione del personale è vista come una misura necessaria per affrontare le incertezze future del mercato automobilistico.