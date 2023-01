Borse Ue rifiatano in avvio dopo gli acquisti di inizio anno

Le borse europee aprono in lieve calo dopo tre giorni di rialzo, all’indomani della pubblicazione dei verbali della Fed. Il Dax tedesco cede lo 0,4%, il Cac 40 francese arretra dello 0,5%, l’Ibex 35 spagnolo dello 0,3%, il Ftse 100 inglese dello 0,2% e il Ftse Mib dello 0,25%.

Le minute del Fomc hanno evidenziato che molti funzionari ritengono necessario frenare l’inflazione ma senza rallentare troppo l’economia.

In Cina, i dati di dicembre sull’attività produttiva hanno mostrato ancora una contrazione, ma a ritmi inferiori rispetto a novembre. Oggi focus sul report Adp statunitense, in attesa del job report in uscita domani.