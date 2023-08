Borse: Piazza Affari chiude la seduta sotto la parità (-0,14%)

Seduta poco mossa per Piazza Affari, che non si allontana troppo dalla parità con un -0,14%, a quota 28.547,61 punti.

I titoli migliore nella seduta di oggi è senza dubbio Banca Monte dei Paschi di Siena con un +10% a 2,7 euro per azione. Trascinata al rialzo in seguito alla pubblicazione dei conti relativi al primo semestre e la prospettiva di raggiungere il miliardo di utili quest’anno e il ritorno del dividendo sui risultati 2024. Con segno positivo anche Leonardo (+3%) a 13,3 euro per azione seguito da Banco BPM con un +2,4% a 4,4 euro per azione e Unicredit con un modesto (+1,2%) a 22,6 euro per azione.

Sul fondo del listino Milanese vediamo Interpump, che ceduto il 3% toccando così i 45 euro per azione, segno negativo anche per Iveco con un -3% a 9,4 euro. Seguiti da Hera ed Erg, entrambi hanno perso il 2%.