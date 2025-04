Borse piatte in Cina: Shanghai chiude a +0,05%,

02/04/2025 11:29

Edison avvia cantieri in Sicilia per costruire impianti fotovoltaici e aumentare la capacità rinnovabile di 230 MW, in linea con il piano strategico per raggiungere 5 GW di energia verde entro il 2030. L’investimento supera i 270 milioni di euro, con completamento previsto tra il 2026 e il 2027.