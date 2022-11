Borse europee tornano al rialzo. Ftse Mib a 24.650 punti

Avvio di contrattazioni in territorio positivo in Europa con tutti i principali indici che al momento si trovano sopra la parità. L’indice EuroStoxx 50 si trova a quota 3.900 punti in rialzo dello 0,54% rispetto alla chiusura di ieri, mentre a Piazza Affari l’indice Ftse Mib avvia la seduta a 24.650 punti in rialzo dello 0,50%. Positività anche sull’indice tedesco Dax30. Acquisti anche sull’indice francese Cac40 che si trova 6.650 punti in rialzo dello 0,24%, ma anche sull’Ibex35 che si trova a quota 8.100 punti che al momento si trova poco sotto la parità.

Infine, lo spread Btp/Bund al momento si trova a quota 190 punti base in aumenta del 3,6%.