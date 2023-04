Borse europee sostanzialmente positive dopo l’inflazione Usa

13/04/2023 09:20

Partenza incerta per le borse europee, dopo i ribassi di Wall Street e la mattinata mista dei mercati asiatici. A Piazza Affari, il Ftse Mib scambia poco sopra la parità (+0,1%), in area 27.660 punti. Denaro su Moncler (+2,7%), in un comparto del lusso positivo in scia ai conti di Lvmh. Acquisti anche su Amplifon (+1,5%) e Nexi (+1%), mentre arretrano Enel (-2,9%) e Saipem (-1,8%).