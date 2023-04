Borse europee sopra la parità in attesa degli indici Pmi in Europa

Avvio sostanzialmente positivo in Europa con tutti i principali indici del Vecchio Continente che avviano la seduta e la settimana sopra il livello di parità.

L’indice Euro Stoxx50 avvia la seduta a quota 4.318 punti con un rialzo dello 0,1%; mentre a Piazza Affari l’indice Ftse Mib si trova dopo pochi minuti di contrattazione in progresso dello 0,35% a quota 27.200 punti. Sul paniere delle blue chips italiane gli acquisti premiano in particolare i petroliferi con Saipem (+4,6%), Eni (+3,8%) e Tenaris (+3,7%); dopo il balzo del prezzo del petrolio in seguito all’inaspettata decisione dell’Opec+ di tagliare la produzione. Al contrario, vendite su Iveco (-2,2%) e Poste italiane (-1,3%).

Positività generalizzata, con l’indice Dax40 di Francoforte in rialzo dello 0,1%, ma anche sul Cac40 francese in rialzo dello 0,3%.

Infine, sul fronte obbligazionario lo spread Btp/Bund si trova al momento a quota 182 punti base, mentre il rendimento del decennale italiano si trova a quota 4,15%.

L’agenda macro di oggi prevede la lettura finale di marzo degli indici Pmi manifatturieri di Italia, Francia, Germania, Eurozona, Gran Bretagna e Stati Uniti, oltre all’indice Ism manifatturiero Usa.