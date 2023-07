Borse europee partono miste, sotto lente ancora inflazione Usa

Partenza mista per i principali listini europei all’indomani del dato sull’inflazione americana in rallentamento. Nei primi minuti di scambi l’indice Dax scende dello 0,14%, mentre il Cac40 e il Ftse 100 segnano rispettivamente +0,16% e -0,09 per cento.

Guardando ai dati macro, ieri il CPI di giugno ha mostrato una crescita inferiore alle attese. Intanto oggi si attende la lettura di giugno dell’indice dei prezzi alla produzione sempre negli Usa. Lato banche centrali, se ieri la Fed ha pubblicato il Beige Book oggi la Bce pubblica i verbali della riunione di giugno.