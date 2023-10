Borse europee: partenza in rialzo, segno più anche per il Ftse Mib

Partenza in rialzo per le principali Borse europee. A Francoforte il Dax sale dello 0,25%, mentre il Cac40 e il Ftse 100 avanzano rispettivamente dello 0,34%e dello 0,10%. Segno positivo anche per Piazza Affari con il Ftse Mib che avanza dello 0,45%. In vetta al listino milanese spicca Bper che sale di oltre il 2,5% seguita da Prysmian e Nexi con rialzi di oltre il 2%, mentre sul fondo staziona Tenaris che cede lo 0,9% circa.