Borse europee miste in avvio: ecco i temi da seguire oggi

Partenza mista per le principali Borse europee che aprono la seduta in ordine sparso. Nei primi minuti di contrattazioni il Dax sale dello 0,23% mentre il Ftse 100 e il Cac40 mostrano rispettivamente un rialzo dello 0,17% e una lieve flessione dello 0,03 per cento. I future sugli indici americani sono piatti dopo la positiva chiusura di ieri che ha visto il Dow Jones e l’indice S&P 500 chiudere gli scambi rispettivamente in crescita dello 0,45% e dello 0,4%, mentre il Nasdaq ha terminato in aumento di circa lo 0,62 per cento.

Per quanto riguarda l’agenda macro sono diversi gli spunti di oggi. Dopo l’aggiornamento sui dati sul mercato del lavoro britannico a giugno, in Germania si attende l’indice Zew di agosto e nella zona euro la bilancia commerciale. Sguardi rivolti nel pomeriggio negli Usa, con la pubblicazione di alcuni dati relativi al mercato immobiliare come i permessi edilizi e le nuove costruzioni abitative oltre alla produzione industriale. I dati odierni e quelli in uscita questa settimana potrebbero dare maggiori spunti sullo stato di salute dell’economia americana durante il trimestre estivo.

Da monitorare infine l’andamento del petrolio che si mostra debole questa mattina, con il Wti che si muove in area 88 dollari al barile e il Brent sotto la soglia di 95 dollari. “I dati cinesi più deboli del previsto hanno nuovamente sollevato preoccupazioni sulla domanda, non solo per il petrolio, ma per il più in generale per il mondo delle materie prime”, osserva Warren Patterson, head of commodities strategy di ING.