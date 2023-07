Borse europee incerte: oggi nuova tornata di dati macro e trimestrali (soprattutto Usa)

La penultima seduta della settimana parte all’insegna dell’incertezza per le principali Borse europee. Se l’indice londinese Ftse 100 strappa un segno positivo in avvio (+0,16%), il Dax e il Cac40 indietreggiano rispettivamente dello 0,23% e dello 0,28 per cento. Investitori su scala globale restano alla finestra, aspettando la nuova tornata di dati macroeconomici e trimestrali in agenda oggi.

In evidenza soprattutto il calendario statunitense che prevede l’indice della Fed di Philadelphia di luglio, le nuove richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, ma anche le vendite di case esistenti e il superindice. Per la zona euro in uscita nel pomeriggio la fiducia dei consumatori. Per la stagione delle trimestrali in arrivo oggi alcuno i numeri del mondo corporate Usa, come Johnson & Johnson. Ieri a mercati chiusi sono stati, invece, diffusi i conti di due big tech Usa del calibro di Tesla e Netflix.