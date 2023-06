Borse europee incerte, mercati guardano già a Fed e Bce

Partenza in ordine sparso per i principali indici europei nella penultima seduta della settimana. Se il Ftse 100 di Londra strappa un leggero rialzo dello 0,04%, il Dax di Francoforte e il Cac40 di Parigi indietreggiano dello 0,07% e dello 0,018 per cento.

Il sentiment sui mercati resta incerto in vista delle riunioni della prossima settimana della Federal Reserve (Fed) e della Banca centrale europea (Bce). Per la Fed, che si riunirà il 13/14 giugno, sui mercati prevale la possibilità di una pausa nel ciclo di rialzi dei tassi (probabilità del 66%). La riunione della Bce del 15 giugno dovrebbe invece chiudersi con un rialzo dei tassi di 25 punti base.

A livello macro oggi in evidenza la lettura finale del Pil della zona euro per il primo trimestre ma anche il dato sull’occupazione finale sempre nell’area euro. Nel pomeriggio in uscita le richieste di sussidi negli Usa.