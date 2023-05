Borse europee in rosso: radar su dati macro

Avvio in rosso per le principali Borse europee nell’ultima seduta del mese di maggio dopo la debole chiusura di ieri di Wall Street e i cali della Borsa di Tokyo. Nei primi istanti di scambi sono le vendite ad avere la meglio in Europa, con il Dax di Francoforte e il Cac40 di Parigi che cedono rispettivamente lo 0,84% e lo 0,8% circa. Giù anche la Borsa di Londra, con il FTSE 100 che indietreggia dello 0,6 per cento.

Sguardi rivolti negli Usa: oggi è prevista la riunione del Congresso che voterà l’accordo raggiunto nel fine settimana tra il presidente Joe Biden e lo Speaker repubblicano della Camera, Kevin McCarthy, per alzare il tetto sul debito Usa.

Si attendono oggi anche una serie di dati macro di rilievo in Europa. Tra questi, la prima stima dell’inflazione in Francia, Italia e Germania. Alla vigilia del dato sui prezzi al consumo dell’eurozona. Gli operatori stanno, intanto, digerendo il dato arrivato stamattina dalla Cina. L’indice Pmi manifatturiero cinese si è attestato a maggio a quota 48,8, rallentando il passo rispetto ai 49,2 punti precedenti e confermandosi peggiore dei 51,4 punti attesi dagli analisti.