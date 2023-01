Borse europee in rialzo in attesa dell’inflazione Ue

Partenza sostanzialmente positiva in Europa con tutti i principali indici del Vecchio Continente che avviano la seduta infrasettimanale sopra la parità. L’indice EuroStoxx50 si trova in rialzo dello 0,13% a quota 4.179 punti; mentre a Piazza Affari, l’indice Ftse Mib avvia la seduta a quota 26.061 punti con un progresso dello 0,31%. Acquisti anche sul Cac40 francese (+0,15%), mentre al momento il migliore è l’indice spagnolo Ibex35 che si trova in rialzo dello 0,64%.

In controtendenza il Dax di Francoforte che si trova poco sopra la parità (+0,04%).

Infine, lo spread Btp/Bund avvia le contrattazioni in calo dello 0,7% rispetto la chiusura di ieri attestandosi così a quota 183 punti base.

Il focus degli operatori rimane incentrato sui conti trimestrali Usa, in cerca di ulteriori informazioni sullo stato di salute della prima economia al mondo. Da monitare anche il dato finale sull’inflazione europea che è attesa su base annua al +9,7%.