Borse europee in rialzo in attesa dei prezzi alla produzione

Avvio positivo in Europa con tutti i principali operatori di mercati che sono intenti nel monitorare gli effetti sull’economia globale della mossa a sorpresa dell’Opec+ di tagliare la produzione di petrolio di oltre un milione di barili di petrolio.

In questo contesto, l’indice Euro Stoxx50 si trova al momento a quota 4.320 punti in rialzo dello 0,27%; mentre a Piazza Affari l’indice Ftse Mib si trova dopo pochi minuti di contrattazione in rialzo dello 0,22% a quota 27.239 punti.

Acquisti generalizzati. L’indice Dax di Francoforte si trova in progresso dello 0,31% sopra quota 15.600, mentre l’Ibex35 spagnolo mostra un rialzo dello 0,4%.

Infine, sul fronte obbligazionario lo spread Btp/Bund avvia le contrattazioni a quota 184 punti base in calo dello 0,75%, mentre il rendimento del decennale italiano al momento si trova ancora a quota 4,12%.

In tema banche centrali è da segnalare la mossa della Reserve Bank of Australia che ha mantenuto i tassi di interesse invariati, segnando così la prima interruzione, dopo 110 incrementi consecutivi, nel proprio ciclo di di rialzi avviato ad aprile 2022.