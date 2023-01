Borse europee in rialzo dopo calo inflazione Usa. Al via oggi i conti trimestrali a Wall Street

Avvio in lieve rialzo per i principali indici europei che si apprestano ad archiviare la seconda settimana positiva dell’anno. In particolare, i listini beneficiano dei segnali, emersi ieri, di rallentamento delle pressioni inflazionistiche negli Stati Uniti, oltre che per via di aspettative di un rallentamento nel ritmo del rialzo dei tassi.

In questo contesto l’indice EuroStoxx50 si trova al momento a quota 4.136 punti in rialzo dello 0,25%, mentre a Piazza Affari l’indice delle blue chips, Ftse Mib, dopo pochi minuti di contrattazione si muove in rialzo dello 0,16% in area 25.770 punti.

Sopra la parità anche Francoforte con l’indice Dax40 in rialzo frazionale dello 0,05%, ma anche l’Ibex35 spagnolo (+0,39%) e l’indice Cac40 francese in progresso dello 0,3%.

Infine, lo spread Btp/Bund si trova a 185 punti base.

Oggi il focus degli operatori si sposta sui conti trimestrali di Wall Street e nella seduta odierna sono in calendario quattro delle maggiori banche statunitensi, tra cui JP Morgan, Wells Frago, Citigroup e Blackrock.