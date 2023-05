Borse europee in positivo in attesa della Fed

Partenza positiva per le borse europee con il focus degli operatori che rimane focalizzato sulla riunione della Fed che si concluderà nella serata di oggi. Ieri chiusura negativa a Wall Street con lo S&P500 che ha perso l’1,2%, mentre sia il Dow Jones che il Nasdaq cedono entrambi l’1,1%.

L’indice Euro Stoxx 50 si trova al momento in rialzo dello 0,56% a quota 4.318 punti; mentre a Piazza Affari l’indice Ftse Mib si trova dopo pochi minuti di contrattazione in rialzo dello 0,93% a quota 26.878 punti.

Positivo anche il Dax tedesco (+0,45%), ma anche il Cac40 francese (+0,48%) e l’Ibex35 spagnolo (+0,44%).

Sul paniere principale di Piazza Affari acquisti in particolare su Unicredit (+5,15%) dopo i conti trimestrali, ma anche su Banca MPS (+3,47%) e A2A (+3%).

Al contrario, vendite su Stellantis (-2,23%), Nexi (-0,16%) e Stm (-0,14%).

Sul fronte obbligazionario, spread Btp-Bund in aumento a 190 bp, con il decennale italiano in calo al 4,16%; mentre l’euro/dollaro resta in area 1,1.

I mercati stimano con una probabilità superiore al 90% che la Fed procederà con un aumento da 25 punti base i tassi d’interesse, portando così il costo del denaro al livello più alto dal 2007.

Domani sarà il turno della riunione della Bce, con la consueta conferenza stampa della presidente Christine Lagarde.

L’agenda macro di oggi prevede il tasso di disoccupazione italiano e dell’Eurozona e, negli Stati Uniti, oltre che le letture finali dei PMI servizi e composito.