Borse europee in calo in attesa della produzione industriale dell'Eurozona

Partenza all’insegna della debolezza per le principali borse europee che avviano le contrattazioni sotto la parità, in attesa dell’evento clou della settimana: la riunione di domani della Bce.

In questo contesto l’indice Euro Stoxx50 si trova al momento in calo dello 0,5% trovandosi così a quota 4.157 punti; mentre a Piazza Affari l’indice Ftse Mib avvia la seduta in calo dello 0,64% in area 26.600 punti.

Debolezza anche sul dax40 di Francoforte in calo dello 0,4%, ma anche sull’Ibex35 spagnolo (-0,5%) e sul Cac40 francese (-0,56%).

Sul fronte obbligazionario lo spread Btp/Bund si muove in leggero rialzo a quota 184 punti base, mentre il rendimento del decennale italiano si trova in progresso dell’1% al 4,3%

Ieri chiusura positiva anche a Wall Street, con tutti i principali indici a stelle e strisce che recuperano terreno, grazie anche al calo dell’inflazione Usa a febbraio in linea con le aspettative.

Sul fronte dati macroeconomici, l’agenda di oggi prevede la lettura finale dell’inflazione in Francia riferita al mese di febbraio, oltre che la produzione industriale di gennaio per l’Eurozona. Negli Stati Uniti sono attesi i dati sui prezzi alla produzione e sulle vendite al dettaglio per il mese di febbraio.

Nella giornata di domani la Bce è attesa alzare i tassi di interesse di 50 punti base, mentre gli operatori scontano una stretta di 25 punti base nel meeting di settimana prossima della Fed.