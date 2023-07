Borse europee giù, inflazione Cina sotto lente

Avvio di settimana all’insegna della cautela per le principali Borse europee. Quando sono trascorsi pochi minuti dall’apertura l’indice tedesco Dax cede lo 0,09%, mentre il Ftse 100 e il Cac40 indietreggiano rispettivamente dello 0,11% e dello 0,36 per cento.

Sotto i fari degli investitori la sfera macro, con i dati in arrivo dalla Cina. In particolare, a giugno l’inflazione cinese misurata dall’indice dei prezzi al consumo ha registrato una performance invariata su base annua, rispetto al +0,2% atteso dal consensus e il rialzo dello 0,2% precedente. Su base mensile, il CPI della Cina è sceso dello 0,2%.

Il principale dato da monitorare in settimana è l’inflazione americana in calendario mercoledì prossimo, attesa continuare a rallentare. In settimana prende il via la nuova stagione degli utili negli Stati Uniti, con i risultati del secondo trimestre dell’anno in evidenza. Focus sugli utili delle big bank Usa, come JPMorgan Chase, Wells Fargo e Citi.