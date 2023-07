Avvio in rialzo per le principali Borse europee dopo la chiusura rialzista di Wall Street. Nei primi minuti di scambi il Dax di Francoforte avanza dello 0,26%, mentre il Cac40 e il Ftse 100 salgono dello 0,33%. Il tema caldo della giornata è senza dubbio l’inflazione Usa in uscita nel primo pomeriggio italiano.