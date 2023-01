Borse europee avviano la settimana al rialzo. Indice EuroStoxx50 in rialzo dello 0,17%

Avvio sostanzialmente positivo in Europa con tutti i principali indici del Vecchio Continente, che sulla scia dei rialzi di settimana scorsa, si trovano al di sopra della parità.

L’indice EuroStoxx50 si trova al momento poco sopra il livello di supporto a 4.000 punti in rialzo dello 0,14%, mentre a Piazza Affari l’indice Ftse Mib si trova a quota 25.223 punti con un progresso dello 0,17%. Acquisti anche sul Dax40 di Francoforte che al momento mostra un progresso dello 0,18% trovandosi così a quota 14.636 punti, ma anche sull’indice portoghese PSI che si trova in rialzo dello 0,30%. In controtendenza, l’Ibex35 si trova in calo frazionale dello 0,05%, ma anche sul Cac40 francese (+0,01%).