Borse europee aprono poco mosse dopo i guadagni di ieri. Scatto del Ftse 100

Avvio di seduta poco mossa per i principali listini europei, dopo i guadagni di ieri. Il Dax tedesco sale dello 0,2%, l’Ibex 35 spagnolo perde lo 0,3%, il Cac 40 francese e il Ftse Mib invariati e il Ftse 100 inglese avanza dell’1%.

Oggi riprenderanno le negoziazioni anche a Wall Street dopo la chiusura di ieri per festività. I Futures sull’indice S&P 500 si attestano per il momento in territorio positivo.

Ieri le attenzioni degli investitori sono state principalmente rivolte agli indici S&P Global PMI manifatturiero che hanno mostrato indicazioni positive per Eurozona, Germania e Italia.

Questa settimana il focus sarà sui verbali dell’ultima riunione di politica monetaria della Fed (mercoledì) e successivamente sui dati del mercato del lavoro degli Stati Uniti (venerdì).