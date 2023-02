Borse europee aprono in rialzo l’ultima seduta della settimana. Pil tedesco rivisto al ribasso

Avvio positivo in Europa, nel giorno del primo anniversario dello scoppio della guerra in Ucraina e con il focus sempre rivolto sui dati economici per valutare la traiettoria della politica monetaria.

L’indice Euro Stoxx50 avvia le contrattazioni in rialzo dello 0,4%; mentre a Milano, l’indice Ftse Mib si trova al momento a quota 27.400 punti trovandosi in rialzo dello 0,4%.

Acquisti anche sull’indice Dax40 di Francoforte che si trova vicino a quota 15.500 punti in progresso dello 0,2%; ma anche sul Cac40 francese e sull’Ibex spagnolo in rialzo dello 0,7%.

Lato obbligazionario, lo spread Btp/Bund si trova a 180 punti base in leggero calo rispetto alla chiusura di ieri.

Sul fronte macro, la lettura finale del Pil tedesco è stata rivista al ribasso, evidenziando una contrazione dello 0,4% su base trimestrale, rispetto al -0,2% della stima preliminare, e un +0,3% su base annua, rispetto al +0,5% della stima preliminare. L’agenda macroeconomica di oggi prevede la pubblicazione del parametro preferito dalla Fed per monitorare l’inflazione Usa, ovvero del PCE core, che avverrà alle 14.30 ora italiana.