Borse europee aprono in rialzo in attesa del meeting Fed, domani la decisione sui tassi

Partono con il piede giusto le principali piazze europee: il Dax tedesco, il Cac 40 francese e Ibex 35 spagnolo mostrano rialzi fino al mezzo punto percentuale. Meglio il Ftse Mib italiano e Ftse 100 inglese con rialzo dello 0,6% e dello 0,8%. I mercati europei beneficiano della chiusura positiva ieri a Wall Street, con i principali indici americani che sono riusciti a recuperare terreno nel finale di seduta dopo aver archiviato la settimana peggiore da giugno.

L’attenzione degli investitori è rivolta soprattutto sulle banche centrali, a cominciare dalla riunione della Federal Reserve in programma tra oggi e domani.

Gli analisti danno per scontato un rialzo dei tassi di interesse di almeno 75 punti base, senza escludere una stretta da un punto percentuale.

Inoltre, dalla conferenza stampa post meeting del presidente Jerome Powell potrebbero emergere indicazioni sulle prossime mosse della Fed.

Sempre in tema di politica monetaria, in settimana sono attese le decisioni anche della Bank of England e della Bank of Japan, che potrebbero alimentare ulteriormente la volatilità sui mercati.