Borse europee all’insegna della debolezza in attesa delle minute della Bce

Avvio negativo in Europa con tutti i principali indici che si trovano sotto la parità, dopo i ribassi messi a segno nella seduta di ieri a Wall Street.

L’indice EuroStoxx50 si trova al momento in calo dello 0,40% trovandosi così a quota 4.156 punti; mentre a Milano l’indice Ftse Mib avvia le contrattazioni in calo dello 0,38% tornando così sotto il livello di resistenza a quota 26.000 punti.

Vendite generalizzate, con l’indce Dax di Francoforte in calo dello 0,38%, ma anche sul Cac40 francese in calo dello 0,42%; mentre il peggiore al momento è il PSI portoghese che dopo pochi minuti di contrattazione si muove in calo dell’1,15%.

Sul lato obbligazionario, lo spread Btp/Bund si trova in calo dello 0,54% a 175 punti base.

Nella giornata di oggi verranno diffuse le minute della Bce con la presidente della Bce Christine Lagarde che terrà il suo discorso al forum di Davos.