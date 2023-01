Borse europee all’insegna della cautela, entrano nel vivo le trimestrali Usa

Partenza all’insegna della debolezza in Europa con tutti i principali indice del Vecchio Continente che avviano le contrattazioni sotto la parità. L’indice EuroStoxx50 si trova sulla parità a quota 4.156 punti, mentre a Milano l’indice Ftse Mib si muove in controtendenza a quota 25.950 punti in rialzo dello 0,20%. Incerto l’andamento del Dax40 tedesco che si trova poco sopra la parità (+0,09%), ma anche sull’indice portoghese Psi in calo dello 0,17%.

Il focus degli operatori è incentrato sulle trimestrali di Wall Street con oggi in programma i conti di Goldman Sachs e Morgan Stanley. Ma non solo in questi giorni ci saranno anche diversi incontri dei banchieri della Federal Reserve, dai quali potrebbero emergere ulteriori indicazioni sui prossimi rialzi dei tassi di interesse.