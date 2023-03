Borse europee all’insegna degli acquisti in attesa del discorso di Lane (Bce)

Partenza positiva per le borse europee che avviano la seduta e la settimana all’insegna degli acquisti. L’indice Euro Stoxx50 si trova al momento a quota 4.312 punti, in rialzo dello 0,39%; mentre a Piazza Affari l’indice Ftse Mib avvia le contrattazioni in rialzo dello 0,47% a quota 27.955 punti. Acquisti generalizzati. L’indice Dax40 di Francoforte si trova dopo pochi minuti di contrattazioni in progresso dello 0,17% a 15.600 punti, ma anche sull’Ibex35 spagnolo (+0,37%) e sul Cac40 francese in rialzo dello 0,52%.

Il focus degli operatori continua a rimanere sui dati sull’inflazione e sui discorsi dei banchieri centrali per capire che direzione prenderanno di politica monetaria. In tal senso, ora gli operatori si aspettano un rialzo dei tassi di 50 punti base nella prossima riunione di settimana prossima.

Oggi sarà monitorato il discorso del membro della Bce Lane.