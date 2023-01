Borse europee all’insegna degli acquisti in attesa dei dati PMI dell’Eurozona

Avvio delle contrattazioni in territorio positivo in Europa con tutti i principali indici del Vecchio Continente che al momento si trovano sopra il livello di parità. L’indice EuroStoxx50 si trova al momento in rialzo dello 0,12% trovandosi cosi a quota 4.150 punti; mentre a Milano l’indice Ftse Mib avvia le contrattazioni a quota 25.900 punti in rialzo dello 0,35%.

Acquisti anche a Francoforte con l’indice Dax40 che si trova in rialzo del 0,03%, ma anche sull’Ibex35 che al momento si trova leggermente sopra la parità.

Sul fronte obbligazionario, lo spread Btp/Bund avvia le contrattazioni in calo dell’1% a quota 181 punti base.

Oggi il focus degli operatori sarà sul discorso della Presidente della Bce Lagarde, oltre che l’uscita dei dati PMI dell’Eurozona.