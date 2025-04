Borse cinesi chiudono miste: Shanghai guadagna lo 0,15%, Shenzhen cede lo 0,2%

Le borse cinesi hanno chiuso la giornata in modo misto, riflettendo le tensioni commerciali in corso tra Washington e Pechino. L’indice di Shanghai ha registrato un lieve aumento dello 0,15%, chiudendo a 3267,66 punti, mentre l’indice composito di Shenzhen è sceso dello 0,2% e il ChiNext Price Index ha perso lo 0,1%.

Gli investitori sono in attesa di nuovi sviluppi nelle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina, così come di possibili misure di stimolo economico da parte del governo cinese. In questo contesto, i titoli del settore farmaceutico e bancario hanno mostrato performance positive. Sichuan Biokin Pharmaceutical ha visto un rialzo del 7,9%, mentre China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical ha guadagnato il 3%. Anche le banche hanno registrato guadagni, con Bank of Chengdu e Hua Xia Bank in aumento rispettivamente del 2,8% e del 2,2%.

Nonostante questi guadagni, alcuni titoli hanno subito perdite significative. Wanhua Chemical Group ha chiuso in calo del 5,4%, e China Tourism Group Duty Free ha perso il 3,5%.