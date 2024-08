Borse Cina in rialzo: Hang Seng sale dello 0,36%, Shanghai guadagna lo 0,34%

Le borse cinesi hanno chiuso in positivo, con l’indice Hang Seng di Hong Kong che ha registrato un incremento dello 0,36%, recuperando oltre il 3% dai minimi di aprile toccati la scorsa settimana. Anche l’indice composito di Shanghai ha chiuso con un guadagno dello 0,34% dopo alcune sedute laterali che hanno seguito i cali significativi di inizio agosto.

Gli investitori sono in attesa dei dati statunitensi sull’andamento dei prezzi, previsti tra oggi (per i prezzi alla produzione) e domani (per i prezzi al consumo). Nel giorno di Ferragosto, inoltre, l’attenzione si sposterà sulla Cina, con la pubblicazione dei dati sulla produzione industriale e sulle vendite al dettaglio, che forniranno un’indicazione sullo stato di salute dell’economia di Pechino per il mese di luglio.