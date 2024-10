Borse Cina, Hang Seng chiude in ribasso dell’1,57%, Shenzhen guadagna l’1,58%

21/10/2024 10:01

La Borsa di Tokyo inizia la settimana con un leggero calo a causa dell’incertezza politica per le imminenti elezioni generali in Giappone. L’indice Nikkei segna un -0,07% mentre il Topix scende dello 0,34%, penalizzando in particolare i titoli finanziari e dei macchinari pesanti.