Borse Asia miste: Nikkei termina a quota 28.930,33 punti (-0,04%)

Movimenti misti per le principali Borse asiatiche in scia alla chiusura poco mossa di Wall Street che ha cercato di rilanciare il suo recente rally. In particolare, lo Shanghai Composite cede lo 0,44% e l’indice Shenzhen Component perde oltre un punto percentuale, mentre l’Hang Seng si muove poco sopra la parità. La Borsa di Tokyo ha, invece, terminato gli scambi in lieve calo, con l’indice Nikkei a quota 28.930,33 punti (-0,04%). In Giappone l’inflazione è salita al 2,6% su base annua a luglio rispetto al 2,4% precedente.