Borse Asia contrastate in attesa annunci tassi Fed e Bce e post crac First Republic

Mercati asiatici poco mossi, in una settimana in cui protagoniste sono le decisioni sui tassi di diverse banche centrali. L’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione odierna in rialzo dello 0,12%, a quota 29.157,95 punti.

Oggi in evidenza la RBA (Reserve Bank of Australia, banca centrale dell’Australia), che ha annunciato di aver alzato i tassi di interesse di 25 punti base, al 3,85%.

L’annuncio ha sorpreso i mercati, che avevano previsto un nulla di fatto, dopo che l’istituzione, nel precedente meeting di aprile, aveva lasciato i tassi invariati al 3,60%.

Domani, mercoledì 3 maggio, arriverà la decisione sui tassi della Federal Reserve.

I mercati scommettono con una probabilità del 92% che la Fed guidata da Jerome Powell annunci un rialzo di 25 pb al termine della riunione del Fomc, domani 3 maggio.

La probabilità che i tassi vengano lasciati invariati, prezzata dai futures sui fed funds, è pari all’8%.

Grande attesa anche per l’annuncio sui tassi atteso questa settimana dalla Bce di Christine Lagarde.

L’annuncio arriverà dopodomani, giovedì 4 maggio.

I mercati monetari scommettono con una probabilità dell’81% su un rialzo di 25 punti base e con una probabilità del 19% su una stretta di 50 punti base.

A Wall Street futures Usa poco mossi, dopo la notizia dell’acquisizione di JPMorgan di First Republic, la terza banca americana fallita in meno di due mesi.

I futures sul Dow Jones, sullo S&P 500 e sul Nasdaq migliorano, rimanendo tuttavia poco mossi.

Nella sessione di ieri, il Dow Jones ha perso 46,46 punti (-0,14%) a 34.051,70. Lo S&P 500 ha chiuso praticamente ingessato, con una variazione pari a – 0,04% a 4.167,87. Il Nasdaq Composite è sceso dello 0,11%, a 12.212,60.

La borsa di Hong Kong sale dello 0,12%, Seoul balza dello 0,91%, Sidney in calo dello 0,92% dopo l’annuncio sui tassi dell’RBA.

Chiusa oggi la borsa di Shanghai.