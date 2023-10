Borsa Tokyo positiva dopo indice Tankan. Seoul scatta di oltre +2%, Hong Kong +1,7%

I buy sulla borsa di Seoul scatenati dall’outlook sui conti del terzo trimestre annunciato da Samsung contagiano l’azionario asiatico.

L’indice benchmark della borsa sudcoerana scatta di oltre il 2%.

Il colosso sudcoreano dei prodotti di elettronica ha annunciato di stimare per il terzo trimestre del 2023 un fatturato di 67 trilioni di won e un utile operativo di 2,4 trilion di won, in quest’ultimo caso in calo del 78% rispetto ai risultati dello stesso trimestre del 2022.

Il titolo Samsung balza tuttavia di oltre il 3% alla borsa di Seoul.

L’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo avanza dello 0,72%, dopo la pubblicazione dell’indice Reuters Tankan relativo alla fiducia delle aziende manifatturiere del Giappone che, nel mese di ottobre, si è attestato a quota 4 punti, rimanendo invariato rispetto al mese di settembre.

In lieve rialzo l’indice Reuters Tankan che misura la fiducia delle aziende non manifatturiere, salito a 24 punti rispetto ai 23 punti precedenti.

L’indice Hang Seng di Hong Kong sale per la quinta sessione consecutiva (+1,67%), mentre la borsa di Shanghai cresce dello 0,18%. Sidney mette a segno un progresso dello 0,63%.