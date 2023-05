Nuovi buy sulla borsa di Tokyo, mentre in Giappone è in corso la riunione del G7. L’indice Nikkei 225 continua a correre (al momento +0,68% a quota 30,781.37 punti), così come il Topix, che viaggia ai valori record dal 1990. L’indice Topix ha guadagnato più del 6% dall’inizio del 2023, facendo meglio di molti altri listini azionari asiatici.