Borsa Tokyo: indice Nikkei 225 chiude in rialzo. Il commento di XTB post crollo peggiore dal 1987

L’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione di oggi in rialzo dello 0,47%, a quota 38.288,62 punti.

Occhio al commento di David Pascucci, analista dei mercati per XTB, che nella nota odierna consiglia di prestare attenzione alla dinamica mensile del listino azionario giapponese.

“Il Nikkei é stato sicuramente l’indice protagonista del mese di agosto con il suo crollo peggiore dal 1987, evento che ha di fatto coinciso con l’esplosione al rialzo del Vix, l’indice della volatilitá di S&P500”, ha fatto notare Pascucci, aggiungendo che, “dopo il crollo, abbiamo assistito ad un forte recupero che di fatto é stato molto importante in termini percentuali”.

Secondo l’esperto di XTB “questa situazione merita molta attenzione in quanto il recupero è stato violento tanto quanto la discesa alla quale abbiamo assistito nelle settimane a cavallo tra luglio e agosto. Su base mensile infatti vediamo un Nikkei che presenta una shadow, ossia un recupero su base mensile, di circa il 25%, la shadow piú importante in termini percentuali che vediamo sui grafici mensili”.

Per Pascucci “questa anomalia tecnica sta a significare come il Nikkei potrebbe vedere un ritracciamento importante durante la settimana attuale, con un ridimensionamento del recupero su base mensile grazie ad un possibile movimento ribassista anche di una certa entitá. Attenzione quindi al Nikkei e non solo, in quanto un movimento ribassista sull’indice giapponese potrebbe avere della naturali ripercussioni sugli altri indici globali”.