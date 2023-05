Borsa Tokyo in solido rialzo, giù Hong Kong e Shanghai

12/05/2023 07:16

Futures Usa in lieve rialzo: alle 7.10 circa ora italiana, i futures sul Dow Jones salgono dello 0,12%, i futures sullo S&P 500 avanzano dello 0,22% mentre i futures sul Nasdaq mettono a segno un progresso dello 0,31%. Ieri sessione negativa per Wall Street, con l’indice Dow Jones Industrial Average in calo di oltre 200 […]