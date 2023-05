Borsa Tokyo giù, Shanghai -1%. Vendite in Asia in attesa dato market mover

Mercati asiatici sotto pressione, dopo la sessione negativa di Wall Street, e in attesa del grande market mover che arriverà oggi dal dato macro degli Stati Uniti.

Dal fronte macroeconomico Usa, sarà reso noto alle 8.30 (14.30 ora italiana) il CPI (indice dei prezzi al consumo), tra i parametri più importanti per monitorare il trend dell’inflazione, relativo al mese di aprile.

Gli analisti intervistati da Dow Jones prevedono un rialzo dell’indice CPI dello 0,4% su base mensile e del 5% su base annua.

Alle 7.40 circa ora italiana, l’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo cede lo 0,35%; la borsa di Hong Kong perde lo 0,33%, mentre Shanghai arretra di oltre l’1%. Giù anche Seoul -0,34% e Sidney -0,20%.

Ieri sessione negativa per Wall Street, con lo S&P 500 e il Nasdaq Composite in calo rispettivamente dello 0,46% e dello 0,63%, e il Dow Jones Industrial Average in flessione dello 0,17%.

I futures sui principali indici azionari Usa continuano a viaggiare appena al di sopra della parità.