Borsa Tokyo continua la sua corsa, Hong Kong +1%. Tencent giù post trimestrale

Borse asiatiche in rialzo, con gli investitori che scommettono su un imminente accordo, negli Stati Uniti, per alzare il tetto sul debito ed evitare così un default, prima della data X del 1° giugno.

La borsa di Hong Kong sale di oltre l’1%; Shanghai avanza dello 0,88%; l’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo continua la sua corsa, balzando dell’1,5% circa, Sidney +0,50%, Seoul +0,67%.

In un’intervista rilasciata alla CNBC lo speaker repubblicano della Camera McCarthy ha detto che il default non ci sarà, dal momento che le trattative serrate per alzare il tetto sul debito continuano.

“Credo che non ci sarà un default sul debito”, ha affermato McCarthy.

Più fiducioso nell’esito delle trattative anche Joe Biden che, parlando dalla Casa Bianca, ha detto di credere che un accordo ci sarà, “in quanto non ci sono alternative”.

A Hong Kong si mette in evidenza il calo di Tencent, nonostante la Big Tech cinese abbia annunciato di aver assistito, nel corso del primo trimestre del 2023, alla crescita più veloce del proprio fatturato in più di un anno, grazie all’effetto del reopening della Cina.

Il fatturato di Tencent è salito dell’11% su base annua, a 150 miliardi di yuan cinesi, meglio dei 146,09 miliardi attesi dal consensus degli analisti.

Ma i trader sembrano concentrarsi piuttosto sul trend degli utili che, sebbene in crescita del 10% y/y a 25,8 miliardi di yuan, ha deluso le attese del consensus, pari a 31 miliardi di yuan.